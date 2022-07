God of War Ragnarok, l'edizione Jotnar già vittima dei bagarini

Sono aperti i preordini per acquistare God of War Ragnarok e tra questi c'è l'edizione Jotnar che include diversi oggetti da collezione relativi al gioco, inclusa una replica del Mjölnir. In Australia questa edizione è stata messa in vendita ad un prezzo di $ 399,99 AUSD ma è andata immediatamente esaurita.

Sfortunatamente, come è successo con le console next-gen, anche in questo caso entrano in scena i bagarini. L'oggetto su vari siti di aste online come eBay, viene ora venduto a 1500$ AUSD. In totale ci sono 24 inserzioni sul sito che offrono l'edizione sopra i 1000 dollari australiani.

Questa edizione da collezione è andata sold-out praticamente ovunque, anche su Amazon e GameStop italia. Per adesso non si sa quando arriveranno altre unità presso i rivenditori autorizzati, ma il nostro consiglio è quello di affidarsi sempre a canali ufficiali e validi.

Vi ricordiamo che God of War sarà disponibile il 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: VGC