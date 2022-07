God of War Ragnarok avrà diverse edizioni e i preorder inizieranno tra pochi giorni

Pochi minuti fa PlayStation ha annunciato finalmente la data di uscita di God of War Ragnarok. Ora, attraverso un nuovo post su PlayStation Blog, sono state svelate anche le diverse edizioni, con i preordini che inizieranno il 15 luglio.

God of War Ragnarok – Launch Edition

Acquistando God of War Ragnarok prima del lancio, riceverete l'armatura da neve Kratos Risen e la tunica da neve Atreus Risen.

God of War Ragnarok – Edizione standard

La God of War Ragnarok Edizione Standard (digitale e fisico) viene fornita con il gioco completo per PlayStation 4 o PlayStation 5. Se acquistate l'edizione standard di God of War Ragnarok per PlayStation 4, potete eseguire l'upgrade alla versione PlayStation 5 per 10 euro.

God of War Ragnarok – Digital Deluxe Edition

Incluso nella God of War Ragnarok Digital Deluxe Edition, riceverete:

Gioco Ragnarok completo di God of War su console PlayStation 4 e PlayStation 5.

Armatura di Kratos Darkdale

Abbigliamento Atreus Darkdale (cosmetico)

Darkdale Blades Manici per le Blades of Chaos

Impugnatura per ascia Darkdale per ascia Leviatano**

Colonna sonora digitale ufficiale di God of War Ragnarok

Mini Artbook digitale di Dark Horse

Set di avatar

Tema PlayStation 4

God of War Ragnarok – Edizione da collezione

L'edizione da collezione di God of War Ragnarok è contenuta in una bellissima scatola che rappresenta il Santuario del Custode della Conoscenza. Questo santuario faceva parte dei trittici che Kratos e Atreus si sono imbattuti in God of War (2018), raffiguranti la storia di una potente veggente, la maga gigante chiamata Gróa, che fu la prima ad avere una visione di Ragnarok. Ecco cosa contiene oltre ai bonus presenti nella Digital Deluxe.

Codice voucher stampato per il gioco Ragnarok completo di God of War su console PlayStation 4 e PlayStation 5.

Un Case Steelbook – Il God of War Ragnarok Steelbook Display Case raffigura le interpretazioni dell'Orso e del Lupo.

Due incisioni dei gemelli Vanir – Nello stesso stile delle sculture giocattolo in legno di Atreus dei fratelli Huldra dell'edizione da collezione God of War (2018), la God of War Ragnarok Collector's Edition completa il set con le incisioni dei gemelli Vanir.

Set di dadi nanici – Questo set viene fornito con un set di dadi con una finitura simile al legno di qualità in un sacchetto di dadi con il simbolo di Yggdrasil all'esterno.

Replica Mjölnir da 16 pollici – Una replica altamente dettagliata dell'arma caratteristica di Thor di God of War Ragnarok.

God of War Ragnarok – Edizione Jötnar

La God of War Ragnarok Jötnar Edition è una selezione premium di oggetti progettati con cura dal team di Santa Monica Studio per essere un set da collezione per i fan. Oltre ai bonus della Digital Deluxe Edition troviamo:

Codice voucher stampato per il gioco Ragnarok completo di God of War su console PlayStation 4 e PlayStation 5.

Disco in vinile da 7 pollici con musica di Bear McCreary – Include due brani del compositore Bear McCreary.

Set di spille Falco, Orso e Lupo – Rappresentando rispettivamente Faye, Kratos e Atreus, questo set di spille simboleggia la famiglia degli eroi.

L'Anello Draupnir Leggendario – Un anello della mitologia norrena, viene fornito in una borsa di stoffa rossa.

Set di dadi di Brok – Questo set di dadi è dotato di una finitura argento metallizzato con dettagli blu. La borsa dei dadi presenta il marchio dei fratelli Huldra.

Mappa di Yggdrasil – Questa mappa di stoffa mostra ciascuno dei Nove Regni all'interno dei rami e delle radici di Yggdrasil.

Una custodia Steelbook

Intagli gemelli Vanir da 2 pollici

Replica di Mjölnir da 16 pollici

Fonte: PlayStation Blog