God of War Ragnarok segna la fine della saga norrena ma Sony Santa Monica aveva pensato a una trilogia

La saga norrena della serie God of War si concluderà con God of War Ragnarok, in uscita tra un paio di settimane, ma uno dei principali creatori del gioco ha rivelato che la battaglia di Kratos e del figlio contro le forze di Odino è quasi diventata una trilogia a sé stante.

In un nuovo video intitolato God of War Ragnarok - Shaping the Story, lo sceneggiatore Richard Gaubert e altri membri di spicco del team di sviluppo spiegano come si passerà dal finale dell'ultimo titolo di God of War a ciò che ci aspetta. Ma è stato proprio Gaubert a dare la notizia di come la saga potesse estendersi su tre giochi.

"Se la Saga norrena sarebbe stata una trilogia o solo due giochi è stato un argomento di cui abbiamo discusso molto", spiega Gaubert intorno ai sette minuti e mezzo del video. "Ovviamente c'erano pro e contro per entrambi gli approcci", anche se alla fine è stato Cory Barlog a decidere di concludere la saga con il finale del secondo gioco.

Questo ha lasciato al team di sviluppo il problema di capire come raggiungere efficacemente la conclusione della storia in un unico gioco, ha spiegato Ariel Angelotti, senior producer per la narrazione. "Come facciamo a portare avanti la storia e poi ad avere un grande momento alla fine del gioco?".

La risposta, a quanto pare, è: fare le cose in grande. Ragnarok è un gioco molto più vasto di quanto Angelotti e il team avessero previsto, con un numero di linee di trama e di sviluppo dei personaggi molto superiore a quello originariamente previsto. Sebbene questa decisione, unita allo stress di programmare il motion capture con gli attori nel bel mezzo di una pandemia, abbia messo il team sotto una pressione tremenda, Angelotti ritiene che il risultato sia uno spettacolo grandioso per i giocatori. "Alla fine, il risultato sarà grande ed epico".

Ragnarok si svolgerà alcuni anni dopo il finale di God of War del 2018, con il figlio di Kratos, Atreus, ormai adolescente. Come risultato delle loro azioni, si sta preparando una guerra che coinvolge gli dei norreni, i giganti, gli elfi, i nani e le persone già decedute. "Sono tutti destinati a combattere in una battaglia che fondamentalmente pone fine al mondo", ha detto Angelotti.

Gaubert infine definisce il gioco "incredibilmente completo", dall'arte alle ambientazioni, dai combattimenti all'ingegneria del suono.

God of War Ragnarok uscirà il 9 novembre in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Dualshockers.