God of War Ragnarok, nuovi dettagli sulle funzioni di accessibilità

Attraverso un post sul blog di PlayStation, Santa Monica Studio è tornato a parlare di God of War Ragnarok. Il post si focalizza soprattutto sulle funzioni di accessibilità che renderanno il titolo giocabile praticamente per tutti.

Alcune di queste funzioni erano state implementate all'interno di God of War per PC e sono state aggiunte al nuovo capitolo. I sottotitoli e le didascalie sono stati migliorati: i giocatori infatti saranno in grado di aumentare le dimensioni dei sottotitoli e di cambiare colore. Le didscalie non solo descriveranno l'ambientazione e il luogo in cui si trovano i personaggi, ma anche i rumori di fondo che si sentono.

Anche il testo e le icone di gioco potranno essere ingrandite o rimpicciolite a scelta dei giocatori. Sarà possibile inoltre modificare e rimappare completamente i tasti del DualSense. I giocatori potranno contare su diversi set preimpostati o potranno modificare autonomamente l'assegnazione dei tasti.

Oltre a questo il team ha aggiunto anche la modalità a contrasto elevato che consente di applicare un colore agli elementi del gioco come bersagli, nemici e altri personaggi, oltre a una varietà di tipi di oggetti. Quando è attiva, viene applicato un livello di colore ai personaggi che li rende maggiormente visibili sullo sfondo. È possibile desaturare lo sfondo per aumentare ulteriormente il contrasto. In questa modalità è possibile rendere più visibili anche le aree di spostamento, gli elementi del bottino e gli effetti speciali.

Questi e molti altri miglioramenti possono essere visionati leggendo il post sul blog ufficiale.