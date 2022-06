God of War Ragnarok sempre più vicino? Potenziali indizi dal leak dei giochi PS Plus di giugno

Nella giornata di ieri vi avevamo riportato i leak sui giochi di giugno per gli abbonati a PlayStation Plus. Tra i vari giochi il leak menziona anche God of War ed i fan si sono subito fatti prendere dall'hype per alcuni indizi legati al suo sequel.

La presenza di God of War tra i giochi all'interno del rinnovato PlayStation Plus per alcuni potrebbe indicare che l'attenzione verso God of War Ragnarok è cresciuta in casa PlayStation. I fan pensano infatti che l'annuncio della data di uscita del sequel potrebbe non essere molto lontana.

Come sempre tuttavia occorre prendere queste notizie con le pinze, dato che i giochi PlayStation Plus di giugno non sono ancora stati annunciati ufficialmente dalla società. Pertanto i tre titoli trapelati in rete potrebbero benissimo non essere presenti una volta che arriverà l'ufficialità.

God of War Ragnarok non ha ancora una data di uscita precisa, ma il suo lancio dovrebbe avvenire quest'anno. Intanto nella serata di domani Sony terrà il suo State of Play dedicato ai giochi per PlayStation VR2 e ai titoli third-party.