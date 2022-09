God of War: Ragnarök, un leak svela il boss finale?

Prima di cominciare a leggere questa news devo avvisarvi: rischiate di rovinarvi il finale di God of War: Ragnarök scoprendo già l'ultimo boss, quindi prima di procedere pensateci bene!

Ci avete pensato? Bene.

Vi lascio ancora qualche istante per pensarci.

Siete decisi a proseguire? bene!

Tutti stanno attendendo con ansia la nuova avventura di Kratos e del suo amato figlio, e goccia dopo goccia ci piovono addosso tante novità ufficiali o meno. Qualche settimana fa, vi avevamo mostrato una immagine che rappresentava le fattezze di Odino all’interno del gioco. Ma a quanto pare la cosa è ormai sfuggita di mano a Santa Monica.

Proprio oggi infatti su 4chan è comparso un nuovo post dove vengono mostrate alcune immagini tratte da un presumibile artbook del gioco, con l’immagine di Odino già mostrata da Dusk Golem, un’illustrazione con il pantheon norreno e ultima ma non affatto ultima, una descrizione di una epica battaglia finale combattuta fra Kratos e lo stesso Odino.

"Il Ragnarok comincia con un assalto frontale ad Asgard. Odino manda i predoni Einherjar in tutti i reami. Kratos e Odino combattono per l'anima di Atreus e il destino dei nove regni..." per poi continuare "l'avversario più formidabile del franchise". Tutto lascia pensare che sarà proprio il padre di tutti gli dei l’avversario finale di Kratos in questa sua nuova avventura. Del resto non era stato Zeus stesso una vittima della violenza del nostro spartano preferito?

Chissà come la prenderanno in quel di Santa Monica per questo ultimo leak, sicuramente la loro risposta non si farà attendere.