God of War: Ragnarök, compare la concept art di Odino?

La concept art del dio nordico Odino presente nella prossima esclusiva PlayStation God of War: Ragnarök potrebbe essere stata leakata.

Un utente di reddit conosciuto come Dusk Golem su Twitter, ha condiviso uno screenshot in realtà molto vago, dichiarando che si tratti della concept art del gioco, aggiungendo inoltre di avere altro materiale misto del titolo a disposizione, che pubblicherà dopo che sarà reso visibile un nuovo trailer del gioco per dimostrare che le cose in suo possesso siano veramente tratte dal gioco.

L’immagine di Odino che ha postato ha un watermark evidente con scritto “Dusk Golem Was Here”. Secondo l’utente, PlayStation avrebbe già caricato un nuovo trailer del gioco sul suo canale, mettendolo tuttavia non visibile al pubblico.

A questo punto non ci resta che aspettare per alzare questo velo di mistero e capire se questa artwork ha a che fare davvero con il gioco.

Fonte: Twistedvoxel