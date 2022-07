God of War Ragnarok e 'pericolo' leak: Sony sembra alle prese con problemi di sicurezza

La scorsa settimana sono trapelati il gameplay, le opzioni di accessibilità e i controlli di The Last of Us Part 1, e c'è stato un grande scalpore quando si è scoperto che il gameplay era in gran parte lo stesso dell'originale. Tuttavia, questa potrebbe non essere "la fine" per Sony. Il cofondatore di Xbox Era, Nick Baker, ha recentemente dichiarato nel suo podcast che sarebbero in dirittura di arrivo altre fughe di notizie.

L'enorme quantità di fughe di notizie sembra aver colto di sorpresa Baker, il quale crede che Sony possa avere un problema di sicurezza di qualche tipo. "Potrei ricevere qualcosa su un tizio arrabbiato che si sta dilettando con la mitologia norrena, a un certo punto, non lo so", ha detto, lasciando intendere che God of War Ragnarok potrebbe essere il prossimo titolo a trapelare. Resta da vedere se la fonte in questione fornirà effettivamente le informazioni e se Baker le condividerà o meno.

Questo è in linea con le dichiarazioni del moderatore di GamingLeaksandRumours Therabbidscot. Parlando dei leak di The Last of Us Part 1 la scorsa settimana, ha commentato: "da quello che ci è stato indicato, non c'è una sola fonte per i leak, ma numerose, e sembra che anche Ragnarok sia tra i leak". In un altro commento, ha aggiunto: "hanno anche indicato che qualcuno ha intenzione di far trapelare informazioni su Ragnarok, quindi non credo che la cosa si risolva da un giorno all'altro".

God of War Ragnarok uscirà il 9 novembre per PS4 e PS5, quindi è certamente possibile che emergano dei leak. Per quanto riguarda The Last of Us Part 1, il gioco uscirà il 2 settembre per PS5 ed è in sviluppo anche una versione per PC.

