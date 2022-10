God of War Ragnarok è il miglior “gioco PlayStation 4”

La next-gen di console è ormai uscita da due anni, tuttavia Sony fa molta fatica ad abbracciarla completamente e ad abbondare la gloriosa PlayStation 4 al suo destino, continuando a produrre i suoi titoli di punta sia per questa console che per PlayStation 5. In particolare parliamo del caso di God of War Ragnarok, che si tratterà dell’ennesimo titolo cross-gen. Di questa scelta se ne potrebbe parlare davvero a lungo, sulla correttezza di tale scelta, sulle limitazioni che comporta nei nuovi titoli, ma a fare il punto del discorso è Sony Santa Monica stessa.

Infatti, durante un’intervista con Eurogamer.net, l’animator director dell’azienda, Bruno Velazquez, fornisce una risposta netta e chiara sull’argomento, raccontando come l’azienda abbia lavorato per creare il miglior gioco PlayStation 4 possibile, con le feature per PlayStation 5 che sono la classica ciliegina sulla torta.

"Per quanto riguarda Ragnarök, fin dall'inizio sapevamo che sarebbe stato un gioco per PS4, perché volevamo supportare la fanbase - avevamo così tante persone che avevano apprezzato il gioco su PS4. Quindi fin dall'inizio sapevamo che questo sarebbe stato un gioco per PS4. Faremo il miglior gioco per PS4 che possiamo realizzare. Il nostro obiettivo era quello di superare God of War 2018 in ogni modo possibile. La versione PS5 è solo la ciliegina sulla torta. Quindi il nostro obiettivo è stato quello di realizzare il miglior gioco per PS4; spingere sulla fedeltà, sui contenuti, portare a termine la storia che abbiamo iniziato - questo è stato il nostro obiettivo primario. PS5, come il feedback aptico, l'audio 3D, un frame-rate più elevato e una grafica e texture migliori. È la ciliegina sulla torta. Quindi, ovviamente, la versione PS5 sarà il modo migliore per provarla, ma la versione PS4 sarà uno dei giochi che spingerà la PS4 al massimo. L'adozione di questa filosofia e di questo approccio ci ha aiutato a fissare gli obiettivi per noi stessi, che vogliamo realizzare una grande esperienza per PS4 e un'esperienza ancora migliore per PS5".

Voi che ne pensate di queste scelte? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Wccftech