God of War Ragnarok: Mjöllnir, il martello di Thor, ricreato perfettamente da un fan

In God of War, uscito nel 2018, Kratos è entrato nella mitologia norrena e si è confrontato con Baldur, il principale antagonista dell'avventura. Tuttavia, nonostante la presenza di altre importanti figure culturali, mancavano Odino e Thor...o quasi.

Thor infatti si è mostrato nel trailer di God of War Ragnarok, o meglio, il suo martello. Successivamente, Sony Santa Monica ha pubblicato alcuni artwork di altri personaggi che saranno presenti in God of War Ragnarok: Thor ci sarà appunto, con un look sicuramente diverso da quello che tradizionalmente conosciamo, ma in realtà molto più fedele alla descrizione ufficiale.

Nell'immagine promozionale si vede perfettamente il suo martello: nonostante questa sola immagine, l'utente Reddit SLUG_927 è riuscito a creare perfettamente il Mjöllnir come lo si vede in God of War. Il risultato è davvero incredibile e potete visionarlo qui di seguito.

God of War Ragnarok non ha ancora una data di uscita, ma recentemente è stato assicurato che il gioco arriverà entro quest'anno.

Fonte: Dualshockers