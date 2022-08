God of War Ragnarok non subirà rinvii, parola di Cory Barlog

Nel fine settimana Cory Barlog di Santa Monica Studio è stato costretto a rassicurare ancora una volta i fan che non ci sarà un rinvio per God of War Ragnarok. La conversazione è partita da un tweet in cui Barlog chiedeva ai fan di "stare tranquilli", spingendo i suoi follower a saltare alla conclusione che fosse in arrivo l'annuncio di un rinvio.

Gli sviluppatori di Santa Monica Studio sono stati già molestati sui social media a causa della mancanza di notizie su God of War Ragnarok. Barlog è noto per aver preso pubblicamente le difese del team, denunciando la tossicità della community e chiedendo agli utenti in numerose occasioni di rispettare gli sviluppatori. Il suo tweet più in basso sembra preannunciare un rinvio e sembra che Barlog si stia probabilmente preparando a un'altra serie di reazioni da parte dei fan. Ma non è così.

In uno scambio separato con un follower, Barlog ha poi respinto l'ipotesi riguardo l'arrivo di un nuovo trailer di God of War Ragnarok.

no delay.



just saying, to no one in particular...



be cool. — cory barlog (@corybarlog) August 20, 2022

Il marketing di God of War Ragnarok è stato abbastanza particolare per un gioco first-party di Sony. Abbiamo visto a malapena un gameplay e, senza troppa enfasi, Sony ha annunciato la data di uscita del gioco (9 novembre), le edizioni speciali e le informazioni per il pre-ordine tramite un post su PlayStation Blog. Considerando che Sony ha organizzato eventi State of Play per giochi third party e che mancano 3 mesi al lancio di God of War Ragnarok, i fan si chiedono cosa stia succedendo dietro le quinte.

Secondo le ultime indiscrezioni, un PlayStation State of Play si terrà a settembre, quindi si spera che Sony mostri qualcosa di God of War Ragnarok.

