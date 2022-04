God of War Ragnarok 'non è ancora pronto per essere mostrato', Cory Barlog chiede ai fan di pazientare

Oggi, l'ultimo capitolo della serie God of War festeggia il suo 4° anniversario. Il gioco è stato lanciato il 20 aprile 2018 su PS4 e ci ha permesso di scoprire un aspetto completamente nuovo di Kratos, in un'avventura epica e commovente con suo figlio Atreus.

Per festeggiare questo buon compleanno, Cory Barlog, director di quest'opera, ha preso la parola sui social per ringraziare i suoi fan, rivolgendo al contempo una parola riguardante God of War Ragnarok. Invece di eludere l'argomento, Cory Barlog sa con quanta impazienza i fan della saga stiano aspettando notizie su God of War Ragnarok, ma dovranno essere un po' più pazienti.

"Non abbiamo parlato molto di lui perché tutti sono concentrati su di esso e lavorano sodo. Siamo perfezionisti. Stanno succedendo così tante cose in questo momento che vorrei poterle condividere con voi, ma semplicemente il gioco non è pronto per essere mostrato. Ma posso garantirvi che appena avremo qualcosa da condividere lo faremo. Perché non vogliamo trattenere nulla di tutto ciò, quindi resistete, tenete duro perché sta arrivando qualcosa di interessante".

4 years ago, God of War (2018) released! We’re grateful to all of you who joined Kratos and Atreus on their journey, and we’re so proud of the team who worked to bring it to life.



While we're not ready to share an update about what comes next, here's a quick message from Cory!