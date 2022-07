God of War Ragnarok: i nove regni sono i protagonisti della mappa di gioco

Dopo l'annuncio della data di uscita di God of War Ragnarok, Sony Santa Monica ha anche parlato delle diverse edizioni da collezione che saranno presenti una volta che il gioco uscirà: tra queste troviamo la Jotnar Edition che contiene al suo interno una mappa.

God of War, il reboot della saga uscito nel 2018 non ha consentito l'accesso a tutti i regni, dal momento che semplicemente non erano modellati nel gioco. Tra i nove regni, alcuni sono visitabili durante la storia principale ovvero Midgard, Alfheim, Helheim e Jötunheim, Niflheim e Muspelheim. Asgard, Vanaheim e Svartalfheim sono inaccessibili. Ora però sembra che God of War Ragnarok ci darà finalmente l'opportunità di visitare tutti e nove i regni.

Nel video condiviso dla team dove vengono presentate la Collector e Jotnar Edition, abbiamo potuto vedere il contenuto di quest'ultima. E precisamente include una mappa di gioco in tessuto, che rappresenta i nove regni in una versione stilizzata. Presenta un testo in rune, l'albero del mondo Yggdrasil e i nove regni.

I fan su Reddit hanno notato in particolare una figura in piedi sullo sfondo di Muspelheim. Molti immaginano che si tratti sicuramente di Surtur, il demone del fuoco, Signore di Muspelheim, e soprattutto un personaggio di spicco del Ragnarok. Un personaggio di spicco così importante quindi potrebbe senza dubbio fare parte del gioco.

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile il 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5.