God of War Ragnarok riceverà novità oggi? Un insider ne è 'quasi' sicuro

Di God of War Ragnarok ne abbiamo parlato in questi giorni poiché il tanto atteso gioco è stato protagonista di un nuovo video che ci mostra la storia dei miti di Midgard. Ora però sembra che le novità non siano finite qui.

Secondo quanto dichiarato da AestheticGamer (alias Dusk Golem), God of War Ragnarok potrebbe ricevere nuovi dettagli proprio oggi. "Oggi dovrebbe essere una buona giornata per gli appassionati di mitologia norrena" ha scritto attraverso il suo account Twitter, alludendo ovviamente al gioco di Sony Santa Monica.

Ovviamente l'insider non è certo al 100%, e anche se secondo lui le probabilità sono "molto buone", chiede anche ai fan di non avere aspettative alte e soprattutto di non inondare lo studio di richieste o minacce, cosa che è già successa in passato.

I learned only recently some of what's been going on with people waiting for news. Its unfortunately unsurprising from underdeveloped malicious minds who choose to act in hate, which sours the fun of it all.



With that said, I know most people are good, happy & should be fun.