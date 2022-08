God of War Ragnarok nei prossimi giorni riceverà un nuovo filmato

Con il lancio di God of War Ragnarok tra poco più di due mesi, si prevede che il marketing del gioco inizierà a crescere nei prossimi giorni e settimane e Sony e SIE Santa Monica Studio inizieranno a rivelare di più sull'attesissimo sequel.

Game Informer ha recentemente svelato God of War Ragnarok come gioco di copertina del suo prossimo numero, nell'ambito del quale sono stati rivelati nuovi dettagli sul suo combattimento e non solo. Ora perà su questo fronte ci sono anche altre novità molto succose per i fan del gioco che attendono di vedere altro.

Nei prossimi giorni, nel frattempo, avremo anche filmati completamente nuovi dal gioco. Questa sarà la prima volta che vedremo nuovi filmati in-game dall'ultimo trailer del gioco nel settembre dello scorso anno. Il caporedattore di Game Informer, Andrew Reiner, ha recentemente confermato la notizia, dato che si è rivolto su Twitter e ha rivelato che la copertura dell'outlet comporta circa quattro minuti di un nuovo filmato di God of War Ragnarok.

Per i fan questa si tratta di una splendida notizia poiché saranno svelati nuovi filmati di gioco. Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile dal 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: PlayStation Life Style