God of War Ragnarok protagonista oggi di un nuovo video gameplay, ecco quando

L'uscita di ogni God of War è stata sempre un enorme successo nell'industria dei videogiochi. C'è da dire che Santa Monica ha la mania di offrire avventure mozzafiato e l'ultimo capitolo pubblicato nel 2018 ha in qualche modo trasformato la saga rivitalizzandola e cambiando il genere pur conservando la sua anima guerriera.

Basti pensare che God of War Ragnarok è molto atteso e, finalmente, dopo anni, l'uscita si avvicina sempre di più. A tal proposito, come aveva promesso Game Informer, in questi giorni verranno svelati nuovi filmati di gioco inediti. Uno di questi verrà proprio mostrato oggi pomeriggioc alle 17:00.

Il video intitolato "God of War Ragnarok's Combat Lets You Play With Your Food" il team di sviluppo condivide una prima occhiata alle nuove armi e abilità di combattimento che Kratos e Atreus possono usare, inclusi gli aggiornamenti all'Ascia del Leviatano e alle Lame del Caos. Oltre a questo video il 6 settembre ne verrà pubblicato un altro focalizzato sulla creazione di Svartálfaheimr, uno dei nove Regni dimora di nani ed elfi oscuri.

God of War Ragnarok è il gioco protagonista della copertina di Game Informer ed il sito in questi giorni ha pubblicato tanti dettagli per il prossimo capitolo che vede come protagonista Kratos e figlio. Vi ricordiamo che God of War Ragnarok arriverà il 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5.