God of War Ragnarok avrà anche il suo bel controller griffato per dare una lezione a tutti i vostri nemici

Sicuramente l'attenzione di tutti i fan di God of War è andata verso il nuovo spettacolare trailer di Ragnarok, ma non dobbiamo dimenticare che prima di questo, è stato anche presentato un pad speciale in edizione limitata, che uscirà lo stesso giorno del lavoro di Santa Monica, il 9 novembre.

Il pad presenta una colorazione bianco-blu, probabilmente a simboleggiare la glacialità delle situazioni e delle ambientazioni senza dimenticare i due lupi, che fanno ovviamente riferimento a Kratos e Atreus. Il pad non sarà particolarmente suggestivo come le controparti Microsoft ma è comunque qualcosa di speciale, per un titolo più che speciale.