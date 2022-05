God of War Ragnarok sempre più vicino? Il gioco è stato valutato in Corea

Sebbene Sony Santa Monica sia rimasta irremovibile sul fatto che God of War Ragnarok uscirà nel 2022 e abbia continuato a dirlo ai fan, è stato difficile da credere considerando la mancanza di qualsiasi tipo di notizia o filmato, a parte alcune recenti opzioni di accessibilità che sono stati mostrati.

Tuttavia sembra che tutto questo possa cambiare molto presto, dato che in Corea è stato valutato God of War Ragnarok. Come riportato da un utente Twitter, God of War Ragnarok è stato appena valutato dalla rating board coreana. Secondo l'elenco sul sito del rating board, la decisione è stata presa il 25 maggio, ieri in sostanza. Ciò significherebbe che God of War Ragnarok è stato inviato per essere valutato, in modo che Sony possa vedere quale classificazione in base all'età otterrà il gioco.

Ciò significa essenzialmente che il contenuto di God of War Ragnarok è stato deciso e lo sviluppo si sta avvicinando alla fine, il che a sua volta significa che probabilmente ne sentiremo parlare molto presto. Come detto sopra, Sony Santa Monica è rimasta ferma sul fatto che Ragnarok non sarebbe stato rinviato di nuovo e sarebbe uscito comunque nel 2022, qualcosa che ora sembra molto più probabile.

God of War Ragnarok have been rated in Korea: https://t.co/P1ot1t9aum pic.twitter.com/o1qfsyUDVB — The_Marmolade (@the_marmolade) May 26, 2022

La valutazione in sé non rivela molto sul gioco, anche se menziona che Atreus apparentemente userà un linguaggio volgare durante il gioco. La valutazione menziona anche "l'espressione diretta di droghe" e poi dice che i personaggi vengono visti bere alcolici. Questi due elementi significano che il gioco non sarà "disponibile per i più giovani".

Fonte: VGC