God of War Ragnarok disponibile per il preordine ma le versioni Jotnar e Collector sono già sold-out

Da oggi God of War Ragnarok è disponibile per il preordine: il gioco può essere scelto secondo alcune versioni, digitali o fisiche, ma da GameStop Italia, le due versioni più costose sono già andate sold-out.

Stiamo parlando della Collector's Edition che ha un costo di 214,98 euro e della Jotnar Edition che invece costa 269,98 euro. Entrambe le versioni non possono più essere preordinate sul sito, pertanto ai fan non resta che attendere eventuali restock.

Per quanto riguarda la Digital Deluxe Edition che ha un costo di 89,99 euro può essere preordinata attraverso il sito ufficiale PlayStation. La Launch Edition per PS5 da GameStop ha un costo di 80,98 euro, ma se prenoterete God of War Ragnarok per PS4 al prezzo di 70,98 euro riceverete in regalo il poster in metallo.

Infine, la Standard Edition e la Launch Edition hanno un costo di 69,99 euro se acquistate per PS4, mentre 79,99 euro se comprate per PS5. Se acquisterete la versione PS4 e poi vorrete aggiornarla a PS5, vi ricordiamo che dovrete pagare 9,99 euro per l'upgrade.

God of War Ragnarok sarà disponibile dal 9 novembre su PS4 e PS5.

Fonte: Gamestop 1 e 2