God of War Ragnarok per PS5 svela le modalità grafiche

I preordini del nuovo God of War stanno per partire e sembra che un rivenditore del Regno Unito abbia inviato delle e-mail prima dell'inizio dei pre-order facendo trapelare dettagli su framerate e risoluzione di God of War Ragnarok per PS5, oltre ad altre caratteristiche.

God of War Ragnarok sarà apparentemente disponibile con due modalità grafiche su PS5, una che offre "la piena risoluzione 4K ad un obiettivo di 30 fotogrammi al secondo", o l'altra che offre "una risoluzione dinamica upscalata a 4K ad un obiettivo di 60fps".

L'e-mail del rivenditore britannico Shopto, come rilevato dal membro di NeoGAF DonJorginho, ha anche confermato che le caratteristiche del gioco per PlayStation 5 includeranno l'audio 3D che permetterà ai giocatori di "sentire i nemici che si avvicinano da qualsiasi direzione". Ci saranno anche funzioni DualSense come il feedback aptico "immersivo" e i trigger adattivi.

Le caratteristiche di PS5 saranno probabilmente confermate in un annuncio quando partiranno i preordini. I giocatori sperano anche nella presenza di Activity Cards e Game Help, ed è scontato che i tempi di caricamento saranno ridotti grazie all'unità SSD della console. Oltre all'edizione standard e alla Digital Deluxe Edition per PS4 e PS5, God of War Ragnarok sarà disponibile anche in una Collector's Edition e in una Jotnar Edition. Tuttavia, i giocatori dovranno aspettare l'uscita del gioco il 9 novembre 2022 per poter provare con mano le due modalità grafiche.

Fonte: PlayStation LifeStyle.