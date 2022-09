God of War Ragnarok incontra Rick & Morty in un nuovo esilarante trailer!

Un nuovo spot per God of War Ragnarok è un leggendario crossover con Rick and Morty che vede il duo della serie TV viaggiare nei Nove Regni per un divertimento esilarante.

Il nuovo spot è stato rivelato la sera della première della sesta stagione di Rick and Morty e inizia con Rick che si rade la testa e si dipinge il viso di rosso per assomigliare a Kratos prima di viaggiare insieme a Morty nel mondo di God of War Ragnarok.

Rick apre rapidamente un forziere e trova l'Ascia del Leviatano di Kratos e "altri upgrade non annunciati", ma si rifiuta di aiutare Morty quando viene attaccato da uno stormo di uccelli perché non vuole sporcare di sangue l'ascia.

Rick trova anche una barca e dice a Morty che dovrà remare perché ha il compito importante di assicurarsi che l'Ascia del Leviatano non si bagni.

La sesta stagione di Rick e Morty arriverà a dicembre in Italia. Per quanto riguarda God of War Ragnarok, la nuova avventura di Kratos e Atreus è prevista per il 9 novembre 2022 su PS5 e PS4.

Di recente, un nuovo video gameplay di God of War Ragnarok si è focalizzato su armi, abilità e combattimento.

Fonte: IGN.