God of War Ragnarok rinviato al 2023? Per Jason Schreier il gioco uscirà quest'anno

Nella giornata di ieri sono circolati alcuni rumor che affermavano che God of War Ragnarok sarebbe stato rinviato al 2023.

Più nello specifico, la divisione spagnola di Gamereactor ha affermato che "diverse fonti europee" avrebbero confermato il rinvio al prossimo anno.

In seguito, è arrivato il commento del noto giornalista di Bloomberg Jason Schreier, il quale è convinto che Ragnarok riuscirà ad arrivare entro quest'anno.

Attraverso ResetEra, Schreier ha detto "non lo posso provare con totale sicurezza, ma 'qualcuno che dovrebbe essere in possesso di informazioni di prima mano' mi ha riferito di non aver sentito nulla riguardo al 2023, al contrario di 'chi è in possesso di informazioni di secona mano'".

In sostanza, secondo il giornalista e le sue fonti (probabilmente più sicure di quelle di Gamereactor), non ci sarebbe alcun rinvio.

Nonostante il commento di Jason Schreier, rimaniamo nel fumoso mondo dei rumor e non resta che attendere un annuncio di Sony per scoprire se God of War Ragnarok ce la farà davvero ad arrivare entro quest'anno.

Fonte: Gamereactor.