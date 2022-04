God of War: Ragnarok rinviato? Cory Barlog disattiva l'account Twitter e mette in allarme i fan

Cory Barlog, il director del God of War per PS4 uscito nel 2018, ha disattivato il suo account Twitter e, questo, ha messo subito in allarme in fan preoccupati per un possibile rinvio di God of War: Ragnarok.

A ben vedere, forse la disattivazione dell'account e il potenziale rinvio non sono necessariamente collegati. Innanzitutto, Cory Barlog non dirigerà i lavori su God of War: Ragnarok, inoltre lo sviluppatore ha sempre gestito il suo profilo social in maniera indipendente rispetto a Sony Santa Monica.

Al momento, andano sull'account di Barlog, sarete accolti da una pagina con scritto "Questo account non esiste".

Quale sarebbe il collegamento tra la disattivazione dell'account e il potenziale rinvio? Probabilmente, nel caso in cui slittasse davvero il lancio del gioco, Barlog sarebbe bersagliato di insulti da parte di "fan" che forse non capiscono esattamete quale e quanto lavoro ci sia dietro lo sviluppo di un videogioco di tale portata. Essendo Barlog una figura di spicco in Sony Santa Monica potrebbe diventare il bersaglio di certi utenti.

God of War: Ragnarok non ha ancora una data di uscita precisa ma dovrebbe arrivare su PlayStation entro quest'anno.

Fonte: Reddit.