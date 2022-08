God of War Ragnarok sta per arrivare e Santa Monica svela nuovi interessanti dettagli sul combattimento

God of War Ragnarok ha svelato nuovi dettagli sul combattimento, mentre si avvicina al lancio di novembre su PlayStation.

God of War Ragnarok è sempre più vicino, tuttavia è passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo visto nuovi filmati di gameplay o ricevuto dettagli sull'attesissimo sequel. Ora, Game Informer ha rivelato che Ragnarok sarà il suo prossimo titolo di copertina.

Il sito ha iniziato la sua copertura con dettagli sul combattimento del gioco che, secondo il lead combat designer Mihir Sheth, cercherà di offrire ai giocatori una gamma di strumenti molto più ampia.

"È una filosofia interna che abbiamo da sempre", ha detto Sheth. "Abbiamo cercato di creare sistemi con i quali ci si vuole impegnare, che siano divertenti, con molti percorsi diversi. E quando abbiamo analizzato il combattimento nell'ultimo gioco, ci siamo detti: "Possiamo spingerlo ancora più in là; possiamo trovare nuovi modi di 'giocare' con i nemici e nuove strategie". Questo è stato il principio guida più di ogni altra cosa".

Una delle nuove meccaniche introdotte in God of War Ragnarok, che offrirà ai giocatori un'ulteriore opzione in combattimento, è Weapon Signature Moves. Utilizzando il tasto triangolo (che veniva utilizzato per richiamare l'Ascia Leviathan nel titolo del 2018), a seconda che i giocatori abbiano equipaggiato l'Ascia o le Lame del Caos, Kratos infonderà l'arma con il ghiaccio o il fuoco (chiamati rispettivamente Frost Awaken e Whiplash) per infliggere danni aggiuntivi ai nemici.

Anche gli scudi avranno un ruolo maggiore in God of War Ragnarok e offriranno proprietà e vantaggi unici. Uno di questi, chiamato Dauntless Shield, vi permetterà di sferrare un attacco per stordire i nemici dopo una parata perfetta, mentre un altro, Stonewall Shield, si occuperà di bloccare gli attacchi per accumulare energia cinetica che potrete poi scatenare sbattendo lo scudo al suolo.

Nell'articolo di Game Informer si legge anche che alle difficoltà più elevate i nemici saranno più aggressivi e sferreranno attacchi più micidiali, ma rappresenteranno una sfida anche alle difficoltà più basse. È interessante notare che i luoghi già visitati nel gioco si ripopoleranno col tempo di nemici più forti. Nel frattempo, gli sviluppatori affermano anche che il gioco conterrà molte attività opzionali più impegnative, tra cui una simile a Realm Tears del titolo del 2018.

Game Informer ha anche condiviso alcuni nuovi screenshot che mostrano il combattimento del gioco.

God of War Ragnarok, che è risultato 'solo' il secondo videogioco più atteso dai fan secondo una ricerca, uscirà su PS5 e PS4 il 9 novembre.

Fonte: Gamingbolt.