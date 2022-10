God of War Ragnarok e spoiler: Cory Barlog ci va giù pesante contro i rivenditori che hanno rotto il day one

A quanto pare God of War Ragnarok è stato venduto in alcuni negozi al dettaglio dieci giorni prima dell'uscita, causando la comparsa di spoiler significativi sulla storia.

Diversi utenti dei social media hanno iniziato a pubblicare importanti spoiler sulla fine del gioco questo fine settimana, tra cui un video che sembra essere l'intera conclusione.

Il creative director di Sony Santa Monica, Cory Barlog, ha espresso la sua frustrazione per la situazione su Twitter. "Un rivenditore che vende il gioco quasi DUE SETTIMANE prima dell'uscita. Davvero deludente", ha scritto.

"Mi dispiace per tutti coloro che devono evitare gli spoiler", ha continuato Barlog. "È completamente stupido che dobbiate farlo. Non è affatto così che nessuno di noi di SMS voleva che andassero le cose".

"In questo momento, posso davvero capire il vantaggio di avere solo un installer sul disco fisico", facendo riferimento alla recente notizia che il disco retail di Modern Warfare 2 contiene una minima parte del gioco.

Anche il narrative director di Ragnarok ha sfogato la sua frustrazione sui social media.

"State lontani dai social media, da Reddit, da YouTube, ecc. a meno che non siate davvero sicuri della vostra capacità di silenziare gli hashtag e bloccare le persone", ha scritto Matt Sophos. "Mi dispiace molto per chi ha avuto il nostro gioco rovinato in qualche modo. Abbiamo cercato di mantenere le cose sorprendenti per voi".

"Sfortunatamente ci sono troll che si armano di spoiler, rivenditori che violano la data di uscita... chi più ne ha più ne metta".

Rispondendo a un fan che si chiedeva se le fughe di notizie provenissero dalle prime copie recensite, Sophos ha affermato che non è così.

"Primo, *io* non ho pubblicato nulla. Secondo, i giornalisti hanno bisogno di più di 3 giorni per giocare al nostro gioco completo e preparare le loro recensioni (cartacee o video). Terzo, le recenti fughe di notizie non sono arrivate dai recensori. Sono arrivate dai rivenditori che hanno anticipato la data di uscita".

L'uscita di God of War Ragnarök era inizialmente prevista per l'anno scorso, ma Sony l'ha rinviata al 2022 per aiutare lo sviluppatore Santa Monica Studio a realizzare "un gioco di altissima qualità mantenendo la sicurezza e il benessere" del suo team.

Fonte: VGC.