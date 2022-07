God of War Ragnarok, potenziali spoiler in arrivo? Un insider avverte

Questo 2022 è un anno intenso in termini di lanci. Ovviamente, non c'è dubbio che God of War Ragnarok sia forse il titolo più atteso. In precedenza, il 2 settembre, sarà disponibile The Last of Us Parte I. Si tratta del remake del capolavoro di Naughty Dog, che nei giorni scorsi è stato condizionato da screenshot e gameplay trapelati sui social.

Ebbene, sembra che i fan di Kratos dovranno stare molto attenti perché God of War Ragnarok potrebbe essere il prossimo. E in questa occasione vi consigliamo di prestare estrema attenzione, perché è possibile che i dettagli della storia vengano trapelati.

In un nuovo video, il co-fondatore di Xbox Era Nick Baker afferma che Sony ha un serio problema di sicurezza informatica. Questo spiegherebbe perché sono trapelati screenshot e dettagli di The Last of Us Parte I. A quanto pare, Baker conferma che diverse fonti possiedono spoiler su God of War Ragnarok, e l'intenzione sarebbe quella di far trapelare i dettagli nei prossimi giorni.

Per ora, il co-fondatore di XboxEra non ha condiviso le informazioni né svelato le fonti. Indica solo che ci sono spoiler chiave per Ragnarok che fanno il giro su Internet e potrebbero essere condivisi in qualsiasi momento.

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile dal 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: GamingBolt