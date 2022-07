God of War Ragnarok e Starfield, Jason Schreier svela qualche dettaglio in più

Dopo mesi di fughe di notizie e rumor sulla data di uscita di God of War Ragnarok, PlayStation ha confermato che il sequel sarà disponibile a novembre ed esattamente il 9. Ciò risulta essere un po' strano dato che la data di uscita cade di mercoledì e non di venerdì, ma a quanto pare ciò è dovuto ad un motivo logistico sconosciuto, e non perché il gioco sarebbe stato lanciato lo stesso giorno di Starfield.

La convinzione che Ragnarok fosse effettivamente previsto per il lancio venerdì sembra derivare da un trailer trapelato che ha iniziato a fare il giro del web la scorsa settimana. La data di quel trailer prevedeva che il prossimo gioco di God Of War arrivasse l'11 novembre. In un post sul forum ResetEra in cui è stata analizzata la potenziale ragione dell'anticipazione di due giorni, l'insider Jason Schreier ha abbattuto la teoria di Starfield.

Sì, c'è stato un momento in cui entrambi i giochi sarebbero potenzialmente arrivati lo stesso giorno, ma secondo Schreier, la data di uscita di Ragnarok non è stata spostata perché poteva entrare in conflitto con Starfield. "In effetti era previsto per l'11/11/22 e l'improvvisa modifica del lancio al 9/11/22 era il motivo per cui hanno rimandato l'annuncio dal 30 giugno alla settimana successiva", ha scritto Schreier su ResetEra.

“Non sono sicuro al 100% del motivo per cui l'hanno spostato. Penso che fosse più una cosa logistica piuttosto che qualcosa a che fare con Starfield", anche perché spostare di due giorni la data di lancio di un gioco non impedirebbe di scontrarsi con qualcos'altro.

God of War Ragnarok sarà disponibile come detto il 9 novembre su PS4 e PS5.

