God of War Ragnarok protagonista di uno State of Play a maggio? 'Troppo presto' per un insider

PlayStation ha lanciato alcuni grandi successi quest'anno, da Gran Turismo 7 a Horizon Forbidden West. Ma probabilmente la sua più grande esclusiva è God of War Ragnarok, che uscirà quest'anno. Sfortunatamente, coloro che sperano di intravedere l'attesissimo sequel questo mese potrebbero essere un po' delusi.

In un thread all'interno di Resetera, l'insider verificato Ashhong ha risposto riguardo ad uno State of Play di maggio: "Troppo presto, l'ultima volta che ho controllato" rispondendo a un tweet non ufficiale su uno State of Play per il sequel il 27 maggio.

Questo è in linea con ciò che il direttore creativo Cory Balrog ha detto il mese scorso a riguardo: "Il gioco semplicemente non è pronto per essere mostrato". Tuttavia, il direttore dell'animazione Bruno Velazquez ha recentemente rassicurato i fan sul fatto che God of War Ragnarok dovrebbe essere lanciato quest'anno.

According to ‘ashhong’ - a reliable and verified ResetEra user - we should not expect anything from #GodofWarRagnarok this month or anytime too soon!https://t.co/IfNZ5Sr8Js pic.twitter.com/ksHizS95Cn — Joe Miller (@JoeMiller101) May 2, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Non ci resta quindi che aspettare e vedere quando Santa Monica Studios deciderà di mostrare ai curiosi fan il nuovo God of War Ragnarok che arriverà appunto quest'anno su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Dualshockers