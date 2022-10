God of War Ragnarok: lo sviluppo 'non è stato limitato in alcun modo' da PS4

I titoli cross-gen sono spesso discussi poiché, in un modo o nell'altro, una delle versioni finisce per essere influenzata negativamente. Spesso, la versione che gira su un hardware meno potente presenta problemi tecnici significativi, anche se sembra che questo sia un problema che SIE Santa Monica ha cercato di evitare con God of War Ragnarok.

In una recente intervista con Eurogamer.net, l'animation director Bruno Velazquez ha spiegato che fin dall'inizio lo studio sapeva che God of War Ragnarok sarebbe stato lanciato anche per PS4. Per questo motivo, dalla storia agli aspetti tecnici, lo studio SIE Santa Monica si è impegnato a rendere il sequel "il miglior gioco per PS4". I progressi tecnici consentiti da PS5 nella versione current-gen del gioco sono stati "solo la ciliegina sulla torta", secondo lo sviluppatore.

"Fin dall'inizio sapevamo che sarebbe stato un gioco per PS4, perché volevamo supportare la fanbase - avevamo tanti fan che avevano apprezzato il gioco su PS4", ha detto Velazquez. "Quindi, fin dall'inizio, sapevamo che questo sarebbe stato un gioco per PS4 e che avremmo realizzato il miglior gioco per PS4 possibile. Il nostro obiettivo era quello di superare God of War del 2018 in ogni modo possibile. La versione PS5 è solo la ciliegina sulla torta".

"Quindi il nostro obiettivo è stato quello di realizzare il miglior gioco per PS4; spingere sulla fedeltà, sui contenuti, portare a termine la storia che abbiamo iniziato - questo era il nostro obiettivo primario. PS5, con il feedback aptico, l'audio 3D, un frame-rate più elevato e una grafica e texture migliori è la ciliegina sulla torta. Quindi, ovviamente, la versione PS5 sarà il modo migliore per giocare, ma la versione PS4 spingerà la console al massimo".

Velazquez ha poi aggiunto che, dal momento che Santa Monica è stato in grado di realizzare tutto ciò che voleva con God of War Ragnarok, non ha avuto la sensazione che lo sviluppo del gioco fosse in qualche modo frenato da PS4.

"La particolarità di questo gioco è che, poiché in origine eravamo partiti per realizzare il miglior titolo per PS4, c'erano alcuni obiettivi che volevamo raggiungere, come concludere la storia, raddoppiare il cast di personaggi, avere una maggiore varietà di nemici, eseguire uccisioni specifiche per le armi", ha dichiarato. "Quindi tutte le cose che ci eravamo prefissati di fare, siamo riusciti a realizzarle su PS4. Per questo motivo, non ci siamo sentiti limitati in alcun modo, perché tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti. E come ho detto prima, PS5 ha reso il gioco ancora migliore".

God of War Ragnarok sarà lanciato il 9 novembre e, di recente, abbiamo appreso quale sarà il peso dell'installazione su PS4 e PS5.

Fonte: Gamingbolt.