God of War Ragnarok nel trailer tutto italiano che annuncia l'inizio dei preorder

Qualche giorno fa PlayStation e Sony Santa Monica hanno annunciato ufficialmente la data di uscita di God of War Ragnarok e per celebrare l'inizio dei preordini, il canale YouTube PlayStation ha lanciato un trailer tutto italiano.

I fan di God of War Ragnarok potranno scegliere tra varie versioni del gioco: la Digital Deluxe Edition ha un costo di 89,99 euro può essere preordinata attraverso il sito ufficiale PlayStation. La Launch Edition per PS5 da GameStop ha un costo di 80,98 euro, ma se prenoterete God of War Ragnarok per PS4 al prezzo di 70,98 euro riceverete in regalo il poster in metallo.

La Standard Edition e la Launch Edition hanno un costo di 69,99 euro se acquistate per PS4, mentre 79,99 euro se comprate per PS5. Infine, la Collector's Edition ha un costo di 214,98 euro e la Jotnar Edition costa 269,98 euro.

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStaton 5 dal 9 novembre.