God of War Ragnarok: pare che lo spettacolare trailer visto allo State of Play fosse già online da parecchio tempo

L'evento culmine dell'ultimo State of Play di Sony è stato sicuramente il trailer dedicato a God of War Ragnarok, l'attesissimo sequel del soft reboot del 2018 in cui un Kratos invecchiato (ma sempre in forma) intraprende un lungo viaggio assieme suo figlio Atreus, che in Ragnarok troveremo ben più maturo ma anche in quella fase da ribellione adolescenziale.

Detto questo, sembrerebbe che non tutti abbiamo visto quel trailer la prima volta in quell'evento ma che due insider l'avessero già a disposizione addirittura a luglio. Evidentemente c'è qualche falla di sicurezza in Sony, visto che il noto insider DuskGolem aveva già qualche frammento del video sul suo canale YouTube ma non in elenco.

Since its no longer a leak, I can post this now: https://t.co/mvb8B9lVnt



Upload date is what's important. I don't plan to leak anything GoW related though beyond what I have, know that. But said I'd post it when the trailer went live, so there that is. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 13, 2022

Questo è uno dei casi in cui nonostante si abbia tra le mani qualcosa di grosso si è preferito non dire nulla, probabilmente per rispetto degli sviluppatori ma anche dell'utenza: non dimentichiamo infatti che che questa è prima di tutto un'industria di intrattenimento e la sorpresa, è parte intrinseca degli eventi. Il leak è sempre qualcosa di delicato ma alle volte, è giusto anche far finta di nulla e pensare anche alla propria reputazione piuttosto che acchiappare click facili. Ogni riferimento è puramente casuale.

Fonte: PlayStationLifeStyle