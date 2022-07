God of War Ragnarok avrà un Tyr 'originale' con una storia 'diversa da quella della tradizione norrena'

Come già indicato dai vari trailer di God of War: Ragnarok, oltre a Kratos e suo figlio Atreus, non solo divinità come Odino o Thor giocheranno un ruolo importante.

Anche Tyr, il dio nordico della guerra e della vittoria, apparirà nella storia del sequel. Tyr è incarnato dall'attore Ben Pendergast, che ha parlato un po' del suo ruolo in una recente intervista. Come ha notato Pendergast, tra le altre cose, gli sviluppatori di Sony Santa Monica Studios non mireranno a replicare le varie saghe e storie della mitologia norrena durante lo sviluppo di God of War Ragnarok.

"C'è un sacco di tradizione norrena che si adatta a questo gioco, ma poi, sai, Santa Monica Studio cambia qualche cosa durante lo sviluppo per far sì che si adatti alla storia che stanno costruendo. Quindi Tyr ha un viaggio diverso rispetto a ciò che è famoso nella tradizione. E stato molto divertente lavorare a questo".

Dal momento che non vuole rovinare l'eccitazione per i giocatori, Pendergast non ha voluto entrare più nel dettaglio del retroscena di Tyr in God of War: Ragnarok nell'intervista. Alla domanda su questo argomento, ha solo spiegato: "Non voglio rivelare troppo: quando incontriamo Tyr, ne ha già passate tante. Cosa fa questo a un Dio che ne ha passate tante e sta letteralmente cercando di rimettersi in piedi? Lo troviamo in una brutta situazione".

God of War Ragnarok sarà disponibile dal 9 novembre su PS4 e PS5.

Fonte: GamingBolt