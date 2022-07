God of War Ragnarok uscirà di mercoledì e per una ragione ben precisa

Finalmente Sony ha annunciato la data di uscita di God of War Ragnarok e, come avrete visto, il titolo arriverà il prossimo 9 novembre.

Tuttavia, il 9 novembre cade di mercoledì e sembrerebbe un giorno un po' "strano" per il lancio di un'esclusiva di questo peso, visto che alcuni altri giochi come Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2 o Gran Turismo 7 sono stati lanciati di venerdì.

Ebbene, c'è una ragione ben precisa per lanciare Ragnarok di mercoledì.

La scelta di questo giorno in particolare è un omaggio a Odino, il padre degli dei norreni. Mercoledì in inglese si traduce in Wednesday che, in inglese antico, sarebbe Wodnesdæg o Wōden's Day. Il nome con cui i germani si riferivano a Odino è proprio Wōden, quindi possiamo dire che il giorno di Odino è il mercoledì.

Nov 9 = Wednesday = Odin's Day = Coincidence???? — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) July 6, 2022

Il padre degli dei norreni si paleserà su God of War Ragnarok? A questa domanda non possiamo rispondere con sicurezza ma potremo scoprirlo a novembre, quando l'attesissimo titolo sbarcherà su PS4 e PS5.

Fonte: Twitter.