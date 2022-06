God of War Ragnarok per Bloomberg dovrebbe uscire quest'anno

I rumor attorno a God of War Ragnarok si sono intensificati in questi giorni, con i fan preoccupati di un suo eventuale rinvio dato che anche questa volta non è stato mostrato allo State of Play andato in onda qualche giorno fa.

Ora però, un report di Bloomberg afferma che in realtà non ci sono piani per un eventuale rinvio del gioco, che invece, secondo fonti vicine allo studio, dovrebbe uscire a novembre di quest'anno.

Attraverso Reddit, l'articolo afferma: "L'attesissimo gioco per PlayStation God of War Ragnarok è previsto per il lancio questo novembre, secondo tre persone che hanno familiarità con lo sviluppo del gioco, nonostante le notizie di questa settimana secondo cui prevedevano uno slittamento al 2023. L'editore Sony Group Corp. dovrebbe annunciare la data di uscita entro la fine del mese, hanno riferito due persone. God of War Ragnarok, l'ultimo capitolo della lunga serie e sequel diretto di God of War del 2018, è stato annunciato nel 2020 per le console PlayStation. Sony ha rinviato il gioco diverse volte da allora, sia pubblicamente che internamente, poiché i suoi sviluppatori stanno affrontando la pandemia e altre sfide di produzione. All'inizio di quest'anno era previsto per settembre, ma recentemente è stato spostato a novembre. Un portavoce di Sony non ha fatto nessun commento".

Ora non ci resta che attendere l'eventuale annuncio che, come riporta Bloomberg, dovrebbe arrivare a fine mese. Restate sintonizzati con noi per ulteriori dettagli che verranno condivisi.