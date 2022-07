God of War Ragnarok doveva uscire lo stesso giorno di Starfield secondo un trailer cancellato

Perché la data di uscita di God of War Ragnarok cade di mercoledì e non venerdì come succede quasi sempre con i gioch? E' una domanda che si sono fatti molti giocatori e che forse ha una risposta. Sembra che il gioco dovesse uscire effettivamente di venerdì, ma è stata presa la decisione all'ultimo minuto di anticiparlo di qualche giorno. La fonte? Sony.

Un trailer ora cancellato caricato dalla stessa PlayStation menzionava una data di uscita dell'11/11/22 per God of War Ragnarok, lo stesso giorno in cui Starfield avrebbe dovuto essere lanciato prima del suo rinvio.

Starfield è stato rinviato molto prima dell'annuncio della data di uscita di God of War Ragnarok, quindi i due non hanno alcuna correlazione, soprattutto perché ci sarebbero stati solo due giorni di differenza tra loro. Una teoria plausibile per il lancio del gioco il 9 è che mercoledì prende il nome da Odino e la mitologia norrena ha nove regni, quindi questa data si adatterebbe alla storia di God of War Ragnarok.

Look at that release date hahaha pic.twitter.com/uTQj1BuhNZ — DreamcastGuy (@DreamcastGuy) July 15, 2022

I got the video, they should know we move quick on drops like this, Sony playing games out here pic.twitter.com/S8P4CP4xVC — Matt Boucher (@Trash_Gamer143) July 15, 2022

Nelle notizie correlate: sapete che per l'art designer Raf Grassetti il personaggio più difficile da creare è stato proprio Odino?

God of War Ragnarok sarà disponibile il 9 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5.

