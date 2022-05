God of War dopo Resident Evil? Lady Dimitrescu, Maggie Robertson, vorrebbe lavorare anche a Horizon e Hellblade

Maggie Robertson, diventata ormai iconica nel ruolo dell'altrettanto iconica Lady Dimitrescu, ha espresso la sua volontà di comparire in alcune saghe videoludiche, tra cui God of War, Horizon e Hellblade.

Parlando con Gamebyte, l’attrice dietro l’alta vampira di Resident Evil Village ha risposto a una domanda sul suo potenziale futuro post-Resident Evil, menzionando in particolare God of War: “Sono stati costruiti così tanti bei mondi. Credo che God of War sia fighissimo. Personalmente, sono una nerd col fantasy – sono cresciuta leggendo libri fantasy ed erano mia nicchia, quindi sono prontissima per qualunque cosa vada in quella direzione”.

Robertson ha menzionato anche Horizon Zero Dawn e poi si è soffermata su Hellblade: Senua’s Sacrifice quanto a progetti su cui le piacerebbe lavorare. “Hellblade è il gioco più sbalorditivo che abbia mai visto. Mi dissi che avrei guardato solo qualche cutscene per farmi un'idea, e invece sono stata a guardare tutte e quattro le ore di un video su Youtube. Non riuscivo a staccarmene, era bellissimo”.

“Il modo in cui hanno costruito quel personaggio, in modo in cui hanno parlato di salute mentale e hanno accompagnato i giocatori in un'esperienza con Senua, è stato forte. Vorrei tantissimo far parte di progetti come questo, quelli che vanno davvero oltre certi limiti e mostrano la vita con lenti diverse, in modo immediato”

Fonte: Frag Hero