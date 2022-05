God of War incontra i Simpson in una nuova esilarante mod

Una nuova mod per God of War mostra qualcosa che in pochi si potevano immaginare: Homer e Bart Simpson nei panni di Kratos e Atreus.

Ma non solo, The Stranger, che incontriamo tutti all'inizio del gioco, diventa Ned Flanders grazie alla mod.

La mod proviene da Omega Fantasy (via IGN) e utilizza i modelli dei personaggi di Hit and Run dei Simpson del 2003, trasformando completamente gli eroi di God of War.

Oltre a questo, Omega Fantasy ha fatto di meglio e in realtà ha incluso nuovi dialoghi per Homer e co.

Quindi, ciò che essenzialmente significa è che, anche i momenti abbastanza cupi di God of War, improvvisamente hanno aggiunto comicità e umorismo.

In altre notizie su God of War, i report hanno affermato che Amazon è attualmente in trattative per portare la serie PlayStation su Prime Video in un adattamento televisivo live-action.

Fonte: Eurogamer.net.