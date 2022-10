God of War Ragnarok su PC? Gli sviluppatori del porting PC del primo God of War 'continuano a lavorare sul franchise'

God of War del 2018 si è unito alla lista sempre più lunga di titoli first party PlayStation per PC quest'anno, con lo studio Jetpack Interactive di Vancouver che ha guidato il lavoro su questa versione dell'acclamato titolo, ma sembra che il lavoro dello sviluppatore sul franchise in generale potrebbe non essere ancora finito.

Su LinkedIn, nella sezione About della pagina di Jetpack Interactive si legge che, oltre ad aver lavorato alla versione per PC di God of War (2018), lo studio "continua a lavorare con Sony Santa Monica sul franchise di God of War". In precedenza, un programmatore senior di Jetpack Interactive aveva indicato nel suo profilo anche il lavoro su God of War: Ragnarok.

Il continuo coinvolgimento di Jetpack Interactive nella serie potrebbe significare qualsiasi cosa, dal lavoro di supporto a God of War: Ragnarok per PS5 e PS4, a un porting per PC del sequel per seguire le orme del predecessore. Quest'ultima ipotesi non è ancora stata annunciata ufficialmente da Sony, ma vista la rapida espansione nel settore PC, non sarebbe una sorpresa.

Cory Balrog - creative director del titolo del 2018 e produttore esecutivo del sequel - ha dichiarato in precedenza che gli sviluppatori dello studio PlayStation avevano "tormentato" Sony per portare i loro giochi su PC, ma non ha "idea" se God of War: Ragnarok arriverà su PC.

Nel frattempo, Jetpack Interactive sta lavorando a un titolo live service di un franchise di punta di PlayStation.

