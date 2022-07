God of War ci mostra le mosse di Kratos in un video dietro le quinte con lo stuntman dell'iconico protagonista

Diventare Kratos non è un compito facile. Non stiamo parlando della caratterizzazione o della registrazione delle voci, ma dei movimenti che il personaggio è capace di eseguire sullo schermo...a meno che non ci si chiami Eric Jacobus.

Lo stuntman è stato infatti la controfigura di Kratos in God of War, il reboot pubblicato da Sony Santa Monica nel 2018, e ha persino pensato ad alcuni movimenti che alla fine sono stati inseriti durante lo sviluppo.

Correva l'anno 2016 e Santa Monica aveva bisogno di uno specialista per catturare le mosse, gli attacchi e le combo di Kratos nel nuovo gioco. Dopo aver visto i video di Tekken IRL, i rappresentanti di Santa Monica hanno contattato Eric Jacobus. Conosciuto per ricreare combo di Mortal Kombat o Tekken, lo specialista si è messo al lavoro. Interpretare Kratos non è affatto facile, ma fortunatamente è riuscito nell'impresa. E ora, anni dopo, possiamo vedere che aspetto aveva la presentazione che Jacobus ha inviato a Santa Monica.

Sony Santa Monica ora è al lavoro sul sequel, God of War Ragnarok, che uscirà il 9 novembre di quest'anno su PS4 e PS5.

Fonte: Push Square