God of War 'sbarca' su Xbox Store con uno strambo titolo che vi farà vestire i panni di Kratos

Sullo store di Xbox è stato reso disponibile per l'acquisto un God of War economico e abbastanza terribile.

Si chiama War Gods Zeus of Child, ha un prezzo di 3,39€ e vi permette di controllare in modo insulso l'eroe di God of War Kratos.

Dopo aver provato il titolo, secondo Eurogamer.net si tratta di "un'esperienza inutile, della durata di pochi minuti, in cui Kratos combatte un flusso infinito di nemici in un'arena, finché non ci si arrende o si muore".

Sviluppato con Unity, la geometria del gioco sembra rompersi facilmente uscendo dai limiti. Manca anche qualsiasi tipo di musica o effetto sonoro. Inoltre, Kratos non ha un'animazione di camminata all'indietro, quindi scivola semplicemente quando viene posizionato al contrario.

Quando il boss di Xbox Phil Spencer ha recentemente dichiarato che il suo gioco più atteso è God of War, è improbabile che stesse parlando di questo titolo...

War Gods Zeus of Child sembra far parte della Xbox Creators Collection, un'area dell'Xbox Store progettata per vendere giochi senza la consueta certificazione e approvazione di Microsoft e senza il supporto per gli Achievements.

In sostanza, la Creators Collection è una sorta di "Far West per lo sviluppo di giochi", utilizzabile da chiunque, dai piccoli studi agli studenti. (I fan più anziani di Xbox potrebbero ricordare il programma Xbox Live Indie Games dell'era Xbox 360, che era una versione precedente della stessa idea).

Tuttavia, la pagina del negozio di War Gods Zeus of Child lo ha fatto apparire come un qualsiasi altro gioco per Xbox. La pagina non contiene alcun riferimento alla Xbox Creators Collection e riporta una classificazione PEGI 18 per "Violenza estrema", nonostante il gioco non sia presente sul sito web del PEGI.

E poi c'è l'ovvio problema dell'utilizzo di una mascotte PlayStation, sia nel gioco che al centro dell'immagine promozionale.

Quindi, chi c'è dietro? War Gods Zeus of Child è indicato come sviluppato da Dolaka Ltd, una società che, secondo i registri online, è un'impresa individuale con sede a Bromley, nel sud di Londra.

Il gioco è stato pubblicato sullo store Microsoft la scorsa settimana, il 27 luglio. Appena due giorni dopo, Dolaka Ltd ne ha pubblicato un altro: "Dinasaur Falling Survival".

Fonte: Eurogamer.net.