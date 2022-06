Gotham Knights avrà la Gotham più grande mai realizzata e ci sarà anche la personalizzazione della Batcycle

Manca qualche mese all'arrivo di Gotham Knights eppure non sappiamo poi molto sul nuovo lavoro WB Games Montreal: qualche trailer, un paio di gameplay su Cappuccio Rosso e Nightwing ma mancano ancora numerosi dettagli da scoprire, soprattutto sull'ambientazione e cosa ci offrirà Gotham tra una scazzottata e l'altra.

Ci sono venuti in soccorso il Game Director Geoff Ellenor e il Produttore Esecutivo Fleur Marty che, intervistati da Game Informer, hanno raccontato della nuova Gotham City, della sua struttura e della Batcycle, il mezzo (o uno dei) sulla quale ci muoveremo.

Entrambi ci hanno tenuto a precisare che la città sarà la più grande mai prodotta per il franchise e sarà sviluppata anche in verticale con una buona stratificazione delle diverse zone. Si è puntato anche sulla densità di eventi e luoghi caratteristici e presupponiamo anche di quest (su questo arriveranno altre info in seguito), ma di sicuro troveremo elementi cosmetici per cambiare colore gli abiti dei vigilanti e della moto, forse in modo simile a quanto avviene in titoli come Guardians of the Galaxy.

Tutto ruoterà comunque su un visore AR in grado di indentificare i punti chiave e oggetti all'interno della mappa di gioco e di un "fascicolo" dove verranno tenuti appunti e informazioni sulle missioni in corso. Gotham Knights arriverà il 25 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

