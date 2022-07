Gotham Knights, Batman è morto e il team lo conferma

Sembra che Batman non comparirà in Gotham Knights, il nuovo gioco di Warner Bros. Nonostante sia ambientato nell'universo di Batman, sembra che cercherà di concentrarsi su altri personaggi. Queste informazioni sono state condivise dal direttore creativo del titolo, Patrick Redding, durante il San Diego Comic-Con che si sta svolgendo in questi giorni.

Secondo la storia, Batman è morto durante il gioco e tutto indica che questo è un evento definitivo e che non vedremo il supereroe durante il nostro peregrinare per Gotham City.

Per quanto riguarda il Joker, anche se non è stato mostrato in nessuno dei trailer, la sua presenza rimane ancora un mistero. Questa non sarebbe la prima volta che viene omesso da tutto il materiale promozionale solo per finire come uno dei principali cattivi del gioco sotto forma di colpo di scena. È già successo in Batman: Arkham Knight e in Batman: Arkham Origins. Tuttavia, sembra che questa volta non sarà così, come confermato da Redding. Nonostante tutto, a differenza di questi due personaggi, il creativo lascia la porta aperta alla presenza di Harley Quinn: "Non confermo né nego se Harley Quinn sarà nel gioco".

Gotham Knights arriverà il 25 ottobre per Xbox Series X/S, Playstation 5 e Microsoft Windows, lasciandosi alle spalle le versioni last-gen.

Fonte: Eurogamer