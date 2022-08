Gotham Knights mantiene la promessa e ci mostra la boss fight con Harley Quinn

Gotham Knights non avrà al centro delle sue storie alcune colonne portanti di Batman, come il Joker, ma i principali personaggi associati a questo amato universo avranno comunque un ruolo nel gioco di ruolo d'azione open world.

Soprattutto per quanto riguarda i villain, sembra che il titolo avrà un gran bel cast di personaggi, come suggerito dal recente trailer, con i "cavalieri" titolari che dovranno scontrarsi con personaggi del calibro di Harley Quinn, Mr. Freeze e, naturalmente, la Corte dei Gufi.

Un nuovo video di gameplay pubblicato da IGN (annunciato nella giornata di ieri) mostra una boss fight con protagonista la villain preferita dai fan, Harley Quinn. Con il commento di Geoff Ellenor, game director di Gotham Knights, il video offre alcuni dettagli sul background narrativo dello scontro con Nightwing.

Il combattimento stesso vede Harley brandire una mazza gigante, che alla fine viene anche infusa con dell'elettricità, mentre a un certo punto anche un gruppo di suoi scagnozzi viene gettato nella mischia.

Gotham Knights è recentemente entrato in fase gold. Inizialmente previsto in uscita per il 25 ottobre, la data di lancio è stata ora anticipata di qualche giorno. Il lancio è previsto per il 21 ottobre su PS5, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Gamingbolt.