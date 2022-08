Gotham Knights: Batgirl e Nightwing in un una nuova cinematica

Dopo la pubblicazione del video di 16 minuti dedicato alla campagna di Gotham Knight, arriva per i fan dell’universo DC una nuova possibilità di scoprire il nuovo titolo di Warner Bros.

Con un tweet, la software house ha condiviso una sequenza in-game tratta direttamente dal gioco. Il video mostra due membri della Bat-Famiglia, ovvero Barbara Gordon (Batgirl) e Dick Grayson (Nightwing) che si allenano nella base operativa degli eredi di Batman, mentre sono vicini ad uno scontro. Tuttavia una rivelazione di Dick Grayson li porterà a riavvicinarsi, mentre sullo sfondo aleggiano le conseguenze della morte di Batman.

Babs and Dick will always have each other's backs. #GothamKnights pic.twitter.com/EOk4bzRJ7w