Gotham Knights mostra la co-op con Robin e Cappuccio Rosso in questo lungo video gameplay

Gotham Knights continua il suo percorso di avvicinamento alla release finale, fissata per il 21 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Tra nuove anteprime e informazioni, abbiamo anche un nuovo lunghissimo gamplay di 21 minuti, in cui possiamo vedere una co-op tra Cappuccio Rosso e Robin.

In un classico mix "batmaniano" di combattimento, fasi esplorative, investigative e sociali, il dinamico due di certo non le manda a dire, presentando approcci all'azione davvero diversi. Sappiamo finalmente molto di più su questo titolo comunque, grazie anche alla nostra anteprima curata Riccardo Cantù:

"In definitiva la nostra prima prova con mano di Gotham Knights ci ha restituito sensazioni tutto sommato positive. L'ultima fatica di WB Games Montréal sta prendendo forma come un action/RPG abbastanza classico nella struttura ma comunque alquanto divertente da giocare, arricchito da un cast di personaggi affascinante e da un open world che sembra essere dotato di ciò che serve per alimentare la curiosità dei giocatori."