Gotham Knights piovono critiche per la storia di Batgirl e gli sviluppatori promettono modifiche

WB Games Montreal ha ascoltato critiche sul passato di Barbara Gordon in Gotham Knights, il suo gioco d'azione in arrivo il 25 ottobre su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC. Lo studio conferma di aver apportato modifiche per rendere più credibile il recupero di questo personaggio, il che rende Batgirl una delle eroine giocabili del titolo.

In una biografia originale di Batgirl dal sito ufficiale di Gotham Knights, si legge che "dopo un confronto che ha portato Barbara a stare su una sedia a rotelle, è diventata l'Oracolo, un'esperta di comunicazione e una potente fonte di informazioni. Ma la morte di suo padre è stata una spinta per allenarsi e riprendersi dalle sue ferite per tornare in azione come Batgirl".

Sia nei fumetti che in Batman: Arkham Knight, Barbara diventa l'Oracolo quando il Joker le spara alla spina dorsale e lei diventa paraplegica. La Warner aveva affermato che Gotham Knights era una "storia originale" nell'universo di Batman e senza alcun collegamento con la Saga di Arkham, anche se molti elementi sembrano simili.

La descrizione di Batgirl non è stata apprezzata da alcuni fan per il modo in cui descrive un recupero che supera gli handicap fisici con pura forza di volontà e allenamento. Il direttore creativo Patrick Redding ha assicurato che il team ha preso atto di queste reazioni e ha apportato alcune modifiche al suo background. Una delle prime modifiche si può trovare sul sito, dove si legge che "grazie al duro allenamento e all'intensa riabilitazione, si è ripresa dalle ferite ed è tornata in azione come Batgirl", eliminando la motivazione come effetto curativo.

Non solo, ma lo sviluppatore ha collaborato con AbleGamers, un'organizzazione no-profit americana dedicata al miglioramento dell'accessibilità nei videogiochi, per saperne di più sui diversi tipi di lesioni spinali e sulle possibilità di ritrovare la mobilità delle gambe.

