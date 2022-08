Gotham Knights vedrà la presenza di Harley Quinn? Spuntano indizi

Un nuovo filmato in-game di Batgirl potrebbe suggerire che Harley Quinn sarà in Gotham Knights. Il prossimo titolo DC si svolgerà in un mondo dove Batman è morto. Al Comic-Con di San Diego, il direttore creativo Patrick Redding ha detto ai fan che l'arcinemico di Batman, il Joker, non è un cattivo in Gotham Knights, e anche se non apparirà, Redding non ha detto lo stesso per Harley Quinn.

I recenti filmati di gioco di Batgirl condivisi sull'account Twitter di Gotham Knights hanno fornito ai giocatori un nuovo indizio sulla presenza di Harley Quinn.

Nel video pubblicato sull'account Twitter di Gotham Knights, si può vedere Batgirl usare vari gadget per abbattere i teppisti vestiti con la classica livrea rossa e nera di Harley e il trucco da clown. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video mostrato dall'account ufficiale.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Anche se questa non è una conferma che Harley sarà in Gotham Knights è la prova di quella linea di pensiero. Questi suggerimenti potrebbero precedere un reveal completo di Harley Quinn, che coinciderebbe con i commenti di Redding all'SDCC secondo cui WB Games Montréal ha ancora molti annunci di nemici da rivelare nelle prossime settimane.

Vi ricordiamo che Gotham Knights sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 25 ottobre.

Fonte: ComicBook