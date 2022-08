Gotham Knights non avrà microtransazioni e il team di sviluppo lo ribadisce ancora una volta

Gotham Knights non avrà alcuna microtransazione, secondo WB Games Montreal, che lo ha confermato ancora una volta ad un utente di Twitter anticipando l'uscita del gioco, chiedendo se le skin dei personaggi mostrate recentemente saranno disponibili come parte del DLC o saranno acquisti in-game.

In risposta, l'account Twitter ufficiale del gioco ha confermato che "Non ci sono microtransazioni in Gotham Knights". L'account non ha approfondito ulteriormente l'argomento, ma per ora sembra che i giocatori non dovranno pagare un extra per le skin, quando verrà lanciato il prossimo ottobre.

Ora, ciò non significa che non possano essere aggiunti in seguito: per adesso il team di sviluppo ha dichiarato che non saranno presenti componenti a pagamento, ma non è detto che in futuro questa cosa possa cambiare. Indipendentemente dal fatto che vengano aggiunti o meno, per ora anche nessuna microtransazione è una buona notizia per i giocatori.

There are no microtransactions in Gotham Knights. — Gotham Knights (@GothamKnights) August 3, 2022

Vi ricordiamo che Gotham Knights sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S a partire dal 25 ottobre.