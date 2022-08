Gotham Knights: i protagonisti saranno potenti fin dall'inizio

Questo autunno visiteremo di nuovo Gotham City, nonostante la morte di Batman. Chi proteggerà Gotham? Ma naturalmente Batgirl, Nightwing, Robin e Red Hood che sono qui per ristabilire l'ordine nella città.

Recentemente sono stati mostrati i primi 16 minuti di Gotham Knights, il nuovo gioco di WB Games Montreal che arriverà nei negozi tra qualche mese. Sarà una versione esclusiva per PC e console di nuova generazione. A metà strada tra un gioco d'azione cooperativo e un'avventura ricca di suspense, Gotham Knights ci permetterà di scegliere uno dei quattro eroi fin dall'inizio e ora scopriamo qualcosa di più sulla progressione dei personaggi.

WB Games Montreal ha confermato più volte che Gotham Knights avrà elementi di gioco di ruolo. Ogni eroe imparerà nuove abilità e migliorerà le proprie statistiche man mano che avanzeremo nell'avventura. Tuttavia, il direttore creativo Patrick Redding nega che si tratti di un puro gioco di ruolo. Afferma che il sistema di progressione non sarà necessario all'inizio del gioco, con gli eroi che saranno già abbastanza potenti.

"Non volevamo creare un gioco di ruolo dungeon crawler in cui vi mandiamo nel bosco per uccidere sei lumache e tornare con il vostro bastone. C'è un sistema di progressione simile ai giochi di ruolo, ma gli eroi non inizieranno da zero, saranno già abbastanza potenti quando inizierete a giocare".

Vi ricordiamo che Gotham Knights sarà disponibile dal 25 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

