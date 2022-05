Gotham Knights per PS4 e Xbox One cancellato? Gli sviluppatori spiegano perché

I fan dell'universo DC hanno diversi motivi per guardare al comparto videoludico, e uno di questi si concentra esclusivamente su un Gotham Knights che arriverà il 25 ottobre. Mancano ancora diversi mesi prima che Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin diventino i nuovi protettori della città, pertanto gli sviluppatori hanno condiviso alcuni dettagli attraverso un recente AMA.

Sappiamo che Gotham Knights non arriverà su PS4 e Xbox One, con il team di sviluppo che invece vuole concentrarsi sulle console next-gen, ma ai tempi non era stato spiegato il perché. Ora il team ha risposto a questa domanda.

"Considerando la portata e il vasto mondo di Gotham Knights, abbiamo dovuto dare priorità e concentrare i nostri sforzi per fornire un livello di qualità soddisfacente per la generazione di oggi", affermano il director Geoff Ellenor, il produttore Fleur Marty e il creative director Patrick Redding. "Comprendiamo perfettamente che questo è sconvolgente per i giocatori che non possiedono ancora una console di nuova generazione e, credeteci, non abbiamo preso questa decisione con leggerezza, ma, alla fine, volevamo concentrarci sulla fornitura di un gioco di cui siamo veramente orgogliosi".

Vi ricordiamo che Gotham Knights sarà disponibile dal 25 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Fonte: MP1ST